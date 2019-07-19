لقاء غير مسبوق بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والبحريني

وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة خلال مؤتمر المنامة في 25 يونيو 2019. (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، الخميس، أنه التقى بشكل علني نظيره البحريني بواشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وكتب الوزير يسرائيل كاتس على تويتر «بالأمس، التقيت علنا وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

أضاف «سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) لدفع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج قدما». وأُرفِقت التغريدة بصورة للوزيرين مبتسمين وقد وقفا بجانب بعضهما.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية فإنّ «اللقاء تم التنسيق له بالكواليس من جانب وزارة الخارجية الأميركية في إطار مؤتمر حول الحرية الدينية نظّمه بواشنطن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو».

وأشار البيان إلى أن «الوزيرين تطرقا إلى موضوع إيران والتهديدات الإقليمية بالإضافة إلى التعاون بين الدول، واتفقا على الاستمرار على هذا المسار».

في يونيو، أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن «إسرائيل تشكّل جزءًا من تراث هذه المنطقة تاريخيا وأن للشعب اليهودي مكانا بيننا».

وجاء حديث الوزير في مقابلة مع مراسل القناة 13 الاسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي أطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية الهادفة لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.