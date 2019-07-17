سكاي نيوز: مقتل نائب القنصل التركي في كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 02:12 مساء

قتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق واثنان من الدبلوماسيين الأتراك في إطلاق للنار من مجهولين في مدينة أربيل شمالي العراق، حسب ما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية».

وقال مراسل «سكاي نيوز» إن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسيين الأتراك الثلاثة بينما كانوا يتناولون الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل، عاصمة كرستان العراق.

وذكر أن قوات الأمن في كردستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.

وقال إن مدير الأمن في كردستان العراق يشرف بنفسه على التحقيق في ملابسات الحادث، استنادًا إلى كاميرات المراقبة في المكان، بحسب «سكاي نيوز».

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