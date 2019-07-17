التحالف بقيادة السعودية يسقط طائرة مسيرة حوثية باتجاه جازان

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، «اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن «قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه مدينة جازان».

من جانبه، قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، على «فيسبوك» إن الهجوم تسبب في تعطل الملاحة الجوية في المطار، حسبما نقلت «رويترز».

وأعلن الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أمس، أن «قوات التحالف تمكنت مساء الثلاثاء من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون من محافظة عمران صوب مدينة جازان وأبها»، حسب ما ذكرت قناة العربية السعودية.