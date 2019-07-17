بعد توقيع الاتفاق السياسي.. حميدتي: «هذه لحظة تاريخية للسودان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 10:30 صباحا

قال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» والذي وقع وثيقة الاتفاق السياسي، إنها «لحظة تاريخية للسودان».

وأضاف حميدتي لـ«فرانس برس»، أن «الاتفاق يشكل لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير». 

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي، «جرى اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة».

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 يوليو جرى برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة «مجلس سيادي» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرًا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا. 

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