التحالف بقيادة السعودية يعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقتها الحوثي نحو أبها وجازان

أعلن الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف تمكنت مساء الثلاثاء من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون من محافظة عمران صوب مدينة جازان وأبها»، حسب ما ذكرت قناة العربية السعودية.

جاء ذلك بعدما نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي عن ناطق عسكري باسم الحوثيين قوله إنهم «هاجموا قاعدة الملك خالد الجوية قرب مدينة خميس مشيط في جنوب غرب المملكة»، حسب ما أفادت «رويترز».

وقال التلفزيون السعودي إن التحالف بقيادة المملكة اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقهما الحوثيون يوم الثلاثاء صوب مدينة جازان. لكن لم يصدر تعليق بخصوص الهجوم المزعوم على القاعدة الجوية.