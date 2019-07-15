توقيف مسؤول جزائري بارز بسبب مزاعم فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 02:31 مساء
جانب من مظاهرات الجزائر (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الإثنين، إن الحكومة قررت إيقاف رئيس الديوان المهني للحبوب محمد بلعبدي، عن العمل بسبب مزاعم فساد.

وكشفت المصادر التي تحدثت لوكالة «رويترز» أن قرار إيقاف بلعبدي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة نور الدين بدوي.

وتحقق السلطات القضائية في قضايا الفساد التي وقعت خلال حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي دام نحو 20 عاما، قبل أن يجبر على التنحي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية في أبريل الماضي.

وفي مايو الماضي، أحالت نيابة الكسب غير المشروع في الجزائر رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وعددا من الوزراء السابقين، إلى المحكمة العليا، على خلفية تهم فساد.

كما تم توقيف ثلاثة رجال أعمال، هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، بالإضافة إلى يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، على خلفية تهم فساد.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إنه اطّلع شخصيا على «ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال» مؤكدا أنه سيتم «تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بتكوين» تنخفض لأدنى مستوياتها بعد إعلان «فيسبوك» إطلاق «ليبرا»