عودة العمل بخط غاز رئيس تعرض للتخريب في وسط سورية

الخط الذي ينقل الغاز من حقل شاعر إلى معمل غاز إيبلا في وسط سورية (وزارة النفط والثروة المعدنية)

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عودة معمل غاز إيبلا للعمل بقدرته الكاملة بعد إصلاح خط رئيس للغاز في وسط البلاد، كان قد تعرض لـ«اعتداء إرهابي» وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس.

وأفادت وزارة النفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بـ«عودة معمل غاز إيبلا للعمل بالقدرة الكاملة من الساعة الثالثة فجر اليوم الإثنين بعد إنجاز أعمال الصيانة لخط الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا».

يمتد هذا الخط في ريف حمص الشرقي من الخدمة الأحد «جراء عمل إرهابي»، و«ينقل 2.5 مليون متر مكعب يوميًا إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء»، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي لم توضح أمس أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله.

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لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، قال، لوكالة «فرانس برس» الأحد إنه تم استهداف خط الغاز «بعبوة ناسفة» من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة.

ومنذ بدء النزاع في سورية في العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.

وفي العام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، إلا أنه لا يسدّ حتى الآن حاجة سورية.

وتتقاسم اليوم قوات النظام وقوات سورية الديمقراطية بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد فيما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز والتي تقع معظمها في محافظة حمص.

وتعاني سورية منذ أشهر من أزمة حادة في الوقود فاقمتها العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، مع توقف خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيس.

الخط الذي ينقل الغاز من حقل شاعر إلى معمل غاز إيبلا في وسط سورية (وزارة النفط والثروة المعدنية)

الخط الذي ينقل الغاز من حقل شاعر إلى معمل غاز إيبلا في وسط سورية (وزارة النفط والثروة المعدنية)