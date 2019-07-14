سورية.. مصرع 6 مدنيين في هجوم بالقذائف على حلب

جانب من التدمير الذي أحدثه قصف فصائل جهادية أحياء في حلب، 14 أبريل 2019. (أ ف ب)

لقي نحو 6 مدنيين مصرعهم وأُصيب 8 آخرين، اليوم الأحد، في هجوم صاروخي شنه مسلحون على منطقتين في مدينة حلب السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن «المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي جددت مساء اليوم استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان، ما تسبب باستشهاد ستة مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت الوكالة السورية في وقت سابق اليوم أن «إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية للمحافظة، اعتدوا على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي، ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان».

وتتكرر الأعمال الإرهابية في حلب، حيث تشهد المدينة القديمة تفجيرات بالعبوات الناسفة والدراجات النارية المفخخة، كما تستهدف مدنيين وعسكريين، كان أبرزها إصابة رئيس المجلس المحلي لأخترين إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته.

ولم تصدر أية جهة مسؤوليتها عن مثل هذه العمليات، ودائمًا ما تتوزع الاتهامات بين الجماعات المسلحة في حلب، وأبرزها تنظيم «داعش».