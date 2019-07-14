سفينة مساعدات عاجلة من السعودية والإمارات إلى السودان

أرسلت الرياض وأبو ظبي، اليوم الأحد، سفينة مساعدات عاجلة إلى السودان بهدف «إنقاذ الموسم الزراعي».

وأوضحت الرياض، على لسان مصدر مسؤول، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية «اليوريا» واحتياجات المزارعين تحركت من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

وأشار المصدر إلى استمرار «الدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني الشقيق».

وكشف المصدر أن «هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسيا لعدد كبير من أهل السودان».

ويشهد السودان اضطرابات أمنية مستمرة منذ عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير من السلطة، إثر احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، ما أدى إلى دخول البلد في أزمات اقتصادية طاحنة.

وأوضح المصدر أن «هذه المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني».