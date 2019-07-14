مقتل سوداني بالرصاص أثناء احتجاج جنوب شرق السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 06:37 مساء

قال شهود إن قوات الأمن المدعومة من المجلس العسكري الحاكم في السودان أطلقت النار على محتجين في ولاية سنار جنوب شرق البلاد الأحد، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المنتمية للمعارضة، أن شخصًا قُتل برصاصة في رأسه.

وقُتل الرجل في خضم مشاحنات بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية حول التفاصيل النهائية لاتفاق تقاسم السلطة قبل الانتخابات بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في انقلاب عقب احتجاجات حاشدة استمرت لأسابيع، وفق «رويترز».

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: «ارتقت روح الشهيد/ أنور حسن إدريس بمدينة السوكي، ولاية سنار، بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد». وأضافت اللجنة أن عددًا من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرة ضد لجوء قوات الدعم السريع للعنف في مواجهة بعض احتجاجات الشوارع، أُصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها، وأن بعضهم «حالات خطرة».

وخرجت قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية، من رحم ميليشيات عربية اُتُّهمت بارتكاب أعمال وحشية في ولاية دارفور غرب السودان. ونفى قائد القوات، وهو أيضًا نائب رئيس المجلس العسكري، هذه المزاعم.

ونُظِّمت المسيرة في مدينة السوكي، الواقعة على بعد 340 كيلومترًا جنوب شرقي الخرطوم، احتجاجًا على عنف قوات الدعم السريع المتهمة بقتل 128 شخصًا على الأقل في واقعة فض اعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو، وبتنفيذ عدد من الهجمات لاحقًا. وأكد المجلس العسكري مقتل 61 شخصًا على الأقل.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير» بعد فض الاعتصام بالقوة، لكن جرى إحياء المحادثات المباشرة بين الجانبين بعد جهود وساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المكملات الغذائية.. كذبة؟