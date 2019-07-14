اعتداء يوقف أحد خطوط الغاز في وسط سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 01:20 مساء
سوريون ينتظرون تسلم الغاز في حي صلاح الدين في حلب بشمال سورية (ا ف ب)

تعرض أحد خطوط الغاز الممتد من حقل الشاعر في البادية السورية وسط البلاد لـ«اعتداء إرهابي»، أدى إلى توقفه عن العمل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، لـ«فرانس برس» أنه جرى استهداف الخط الممتد من حقل الشاعر، أكبر حقول الغاز في سورية، «بعبوة ناسفة» من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن مقاتلي تنظيم الدولة «داعش» في البادية السورية يتوارون في وسط البلاد، وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بـ«خروج خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز بريف حمص الشرقي عن الخدمة جراء عمل إرهابي»، مشيرةً إلى أن الخط «ينقل 2,5 مليون متر مكعب يوميًا إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء».

ولم توضح الوكالة أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، وأوضحت أن العمل جار على إصلاح الخط المتضرر. وفي العام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة «داعش»، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، إلا أنه لا يزال لا يسد حاجة سورية.

وتتقاسم اليوم قوات النظام وقوات سورية الديمقراطية بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد فيما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز والتي تقع معظمها في محافظة حمص.

وتعاني سورية منذ أشهر من أزمة حادة في الوقود فاقمتها العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، مع توقف خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيس.

وفي يونيو الماضي، أعلنت دمشق تعرض عدد من الأنابيب البحرية في مصفاة مدينة بانياس الساحلية لعملية «تخريب»، واتهمت جهات ترتبط بـ«دول» خارجية بالوقوف خلفها. وتوقفت المصفاة خلال سنوات النزاع عن العمل عشرات المرات مع تعذر وصول ناقلات النفط إليها على غرار ما حصل خلال الأشهر الماضية.

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