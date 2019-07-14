الاتحاد الأوروبي يفتتح ثالث مقرّاته الخليجية في الكويت

وزير الخارجية الكويتي وممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية (ا ف ب)

افتتحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، في الكويت الأحد، مقرًا لبعثة الاتحاد الأوروبي، هو الثالث في منطقة الخليج، في خطوة تأتي في ظل توترات إقليمية بين واشنطن وطهران.

وعلقت المسؤولة الأوروبية قائلةً «في مرحلة من التوترات الإقليمية والعالمية، تمثّل الكويت صوتًا للحكمة وقوة للسلام وهو ما يجعلنا شركاء».

وقالت موغيريني، في حفل الافتتاح وفق وكالة «فرانس برس»: «هذه رسالة للمنطقة كلّها بأن الاتحاد الأوروبي يعزّز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط». وأضافت أن «ما يجري في الخليج يهمّ أوروبا، وما يجري في أوروبا يهمّ الخليج».

وذكرت أنّ هذا ثالث مقرات الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد مقري الرياض وأبوظبي.

وجاء افتتاح المقر في وقت تشهد المنطقة توترات متصاعدة بسبب الخلاف المتفاقم بين واشنطن وطهران. وتبادل البلدان التهديدات بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية الشهر الماضي وهجمات ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في مايو ويونيو.

واتّهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات، وهو ما نفته إيران. وتتّهم السعودية والإمارات والبحرين الجمهورية الإسلامية بالعمل على زعزعة الاستقرار في الخليج. وفي المقابل، تقيم إيران علاقات جيدة مع الدول الخليجية الأخرى، الكويت وقطر وسلطنة عمان.