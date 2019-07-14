الأيزيديات في العراق.. حرمهن «داعش» أزواجهن ويناضلن لتأمين العيش

العراقية الأيزيدية ليلى شمو الناجية من تنظيم الدولة الإسلامية في خيمتها في مخيم خانكه في شمال العراق (ا ف ب)

تعاني الأيزيديات في العراق صعوبات جمة لتأمين لقمة العيش لأطفالهن، في ظل غياب أزواجهن الذين حرمن بفعل تنظيم «داعش» الإرهابي، ولا يزلن يذقن ضيق الحال رغم رحيل الاضطهاد عنهن.

إحدى هؤلاء الأيزيديات في مخيم خانكة للنازحين في شمال غرب العراق تُدعى ليلى شمو، والتي تعمل على ماكينة للخياطة توفر بإنتاجها المحدود بضع دولارات تؤمن الحياة، قالت لـ«فرانس برس»: «بفضل مدخول آلة الخياطة، أعتني بابني وبنتَي، وبأختي وزوجها أيضًا... لو كنت بقيت بلا عمل، لكان فكري مأخوذًا طيلة الوقت بما فعله داعش بي، ولماذا زوجي ليس هنا، وأين طفلَي، وأقاربي التسعة الذين ما زالوا في قبضة الدواعش».

ولا يزال زوج شمو في عداد المفقودين بعد خمس سنوات من اجتياح التنظيم الإرهابي مسقط رأسها في سنجار. في ذلك الوقت، أقدم الإرهابيون على قتل الرجال الأيزيديين بشكل جماعي أو خطفهم، وتجنيد الأطفال كمقاتلين، وبيع النساء في سوق النخاسة واتخاذهن سبايا واستعبادهن جنسيًا، فيما فر من نجا إلى مخيمات النزوح البائسة، وفق ما أوضحت شمو للوكالة الفرنسية.

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ولا يزال هؤلاء غير قادرين على العودة إلى سنجار حيث دمر «داعش» الحقول والبنية التحتية الزراعية التي كانت العمود الفقري لاقتصاد هذه الأقلية العرقية التي كان الإرهابيون يعتبرون أبناءها «كفارًا».

وعلى غرار شمو، تسلمت النساء اللواتي حرمن من معيل لعائلاتهن، زمام الأمور في عائلاتهن، في ظل دعم ضئيل من الدولة، وكسرن بذلك أحد المحرمات في هذا المجتمع الصغير المغلق، وفق ما أوردت «فرانس برس»، التي أوضحت أن شمو تقوم ببيع فساتين، وملابس لأطفال حديثي الولادة في المخيم، وأغطية وسادات مطرزة، مقابل دولارات قليلة. تستخدم آلة الخياطة وقطع قماش تبرعت بها منظمة (خالصا) الخيرية غير الحكومية التابعة لطائفة السيخ.

وتقول شمو، الأم والسبية السابقة لدى التنظيم المتطرف، لوكالة «فرانس برس»: «لو كنت بقيت بلا عمل، لكان فكري مأخوذًا طيلة الوقت بما فعله داعش بي، ولماذا زوجي ليس هنا، وأين طفلَي، وأقاربي التسعة الذين ما زالوا في قبضة الدواعش».

وقد خطفت شمو بينما كانت حاملاً في شهرها السابع، وأنجبت في الأسر، ثم فصلت عن زوجها وأطفالها. وقد أطلقت مع ثلاثة من أطفالها، لكن زوجها واثنين من أولادها وأحباء آخرين، لا يزالون في عداد المفقودين.

وتقول شمو عنهم لـ«فرانس برس»: «هم دائمًا في قلبي. مع هذه الوشوم، هم على يدي أيضًا. أراهم حين أعمل... إن شاء الله عندما تعود ابنتي، سألبسها ألوانًا زاهية بدلاً عن الملابس السوداء»، إلا أنها هي نفسها تصر على أنها ستستمر في ارتداء اللون الأسود حتى يعود الغائبون إلى المنزل «لأنني ما زلت في حالة حداد».

وتقول «فرانس برس» إن غياب الرجال واضح في مخيم خانكة، وتضيف أنه على مدى قرون عدة وفي جميع أنحاء العالم، تركت الحروب مجتمعات دون عمال رجال، وملأت النساء الفراغ، لكن انعكاس الدور له خصوصية كبيرة في مجتمع الأيزيديين المحافظ.

توضح ذلك خبيرة الماكياج الثلاثينية في مخيم خانكة، أسيمة، التي تقول: «في السابق، كان من المعيب في سنجار أن تعمل النساء. أما الآن، فأصبح العكس. النساء يعملن أكثر من الرجال».

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وعندما اجتاح «داعش» مسقط رأسها في العام 2014، قضت عائلة أسيمة نحو أسبوعين في العراء على جبل سنجار، قبل فتح ممر آمن للأيزيديين للفرار. ومنذ ذاك الحين، تعيش أسيمة في مخيم خانكة حيث افتتحت قبل شهرين فقط صالون تجميل بمساعدة منظمة «جيندا» المحلية التي زودتها بمستلزمات الماكياج. وتقول: «عائلتي كانت في حاجة إلى معيل».

وترصد «فرانس برس» أنه من أصل 550 ألف أيزيدي في العراق قبل العام 2014، هاجر نحو مئة ألف شخص إلى الخارج، ولا يزال نحو 360 ألفًا يعيشون اليوم في مخيمات النازحين بشمال غرب العراق، ولم يتمكن سوى بضعة آلاف فقط من العودة إلى سنجار. ومن أصل 3300 أيزيدي تحرروا من تنظيم «داعش» على مدى السنوات الخمس الماضية، عشرة في المئة فقط هم من الرجال. أما الغالبية فمن النساء والفتيات اللواتي أجبرهن التنظيم على «العبودية الجنسية».

وبموجب العقيدة الأيزيدية، تصبح النساء، وإن مستعبدات، منبوذات من الطائفة إن تزوجن من خارجها. لكن القرار التاريخي الذي أصدره زعيم الطائفة بابا شيخ في العام 2014، طالب بقبول النساء الناجيات العائدات ضمن الأقلية.