الكويت تتحرك لحماية موانئها وسط التوتر بين إيران والغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 12:38 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، السبت، أن البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ ستعدان خططا أمنية لحماية الموانئ الرئيسية بالبلد المنتج للنفط وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.

ونقلت الوكالة عن الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح المدير العام للمؤسسة قوله إنه «جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا».

وبحسب الوكالة فإن «الشيخ يوسف الصباح أوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على أمن الموانئ البحرية ”وضمان الاستعداد الكامل لوقوع أي طارئ محتمل»، حسب ما ذكرت «رويترز».

ويشوب العلاقات بين إيران والغرب توتر متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي وإعلان لندن تدخل سفينة حربية بريطانية لإبعاد سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا لدى مرورها في مضيق هرمز.

ووقعت الأحداث الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان منذ مايو أيار حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها وهو ما نفته طهران.

واقترب الخصمان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد انتقامي لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.

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