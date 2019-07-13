مسؤول صومالي: الأمن يسيطر على فندق مدينة كيسمايو وقتلنا آخر إرهابي

جندي إثيوبي في قوة حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقي في كيسمايو (ا ف ب)

قال المسؤول الأمني المحلي في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال، عبد الوالي محمد، إن قوات الأمن «تسيطر الآن» على الفندق الذي تعرض لحصار من قبل «الناشطين الإسلاميين في حركة الشباب»، وقتلت آخر «إرهابي»، بعد أن فكت الحصار صباح السبت.

وكان مصدر أمني أعلن مقتل 12 شخصًا على الأقل وجرح ثلاثين آخرين في هذا الهجوم. وتحدث المسؤول الأمني المحلي عن وجود «جرحى وجثث قتلى مبعثرة في الفندق» لكنه نفى وجود حصيلة دقيقة «حتى الآن أكدنا سقوط 12 قتيلاً وأكثر من ثلاثين جريحًا».

وبدأ الهجوم مساء الجمعة عندما انفجرت آلية مفخخة عند مدخل فندق «المدينة» المزدحم في وسط كيسمايو، حسبما ذكرت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس». واقتحم مسلحون بعد ذلك الفندق وتواجهوا مع قوات الأمن في داخله. واتبعت «حركة الشباب» التي تبنت الهجوم خطة تلجأ إليها عادة في هجماتها في العاصمة مقديشو.

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وقال المسؤول الأمني المحلي: «نعتقد أن أربعة رجال مسلحين شاركوا في الهجوم وحصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع».

وذكر شهود عيان أن الفندق دُمر إلى حد كبير في الانفجار والرصاص. وقال أحدهم إن «المبنى مدمر بالكامل. هناك جثث قتلى وكذلك جرحى تم انتشالهم في الداخل وقوات الأمن تطوق المنطقة».

وأضاف أن «المهاجمين كانوا يرتدون بزات للشرطة الصومالية وحاليًا نقوم بنقل جثثهم إلى خارج الفندق».

ونقلت «فرانس برس» عن مصادر محلية عديدة إن الفندق كان يضم عددًا من رجال الأعمال والسياسيين الذين حضروا إلى المدينة للإعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في منطقة جوبالاند التي تتمتع بشبه استقلال، في نهاية أغسطس المقبل.