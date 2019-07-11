الحريري: العقوبات الأميركية ضد حزب الله لن تؤثر على لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 09:59 صباحا
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مؤتمر بالقصر الرئاسي في بعبدا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يناير 2019 (ا ف ب)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن العقوبات الأميركية الموقعة على نائبين برلمانيين ينتميان لحزب الله لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة، حسب وكالة الأنباء رويترز.

وقال الحريري، في بيان، أمس الأربعاء، «إنه أمر جديد، سنتعامل معه كما نراه مناسبًا»، معقبًا: «المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني، وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلًا أم آجلا».

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والنائبان هما أمين شري ومحمد حسن رعد، كما شملت العقوبات وفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.

وأشارت «رويترز» إلى أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة نواب حزب الله، المدعوم من إيران، والذي تدرجه واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية، لكنه كذلك عضو في الحكومة الإئتلافية في لبنان، فيما ألقت الخطوة بظلالها على السندات السيادية للدولة المثقلة بالديون.

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