رغم التحذيرات الأوروبية.. تركيا تؤكد أنها ستواصل التنقيب قبالة قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 12:35 مساء
سفينة التنقيب التركية «فاتح» قبالة السواحل القبرصية في 24 يونيو 2019. (فرانس برس)

أكدت تركيا، الأربعاء، أنها «ستواصل أعمال التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية»، رغم تحذيرات أثينا والاتحاد الأوروبي الذي دعا أنقرة إلى وقف أنشطتها واصفًا إياها بأنها «غير مشروعة».

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن «أنقرة ترفض الانتقادات التي وجهها مسؤولون يونانيون وأوروبيون»، مشددة على أن إحدى سفنها باشرت أعمال التنقيب في مايو فيما تستعد سفينة ثانية لبدء العمليات، حسب ما ذكرت «فرانس برس»، مضيفة أن «أنشطة التنقيب التي تقوم بها سفينتنا يافوز تستند إلى أسس شرعية وقانونية».

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافًا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي أرسلت الشهر الماضي سفينة ثانية، يافوز، للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

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أرسلت تركيا في 20 يونيو «يافوز» وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعدما كانت قد أرسلت السفينة «فاتح» في مايو للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرّر مرارًا تحذيراته لأنقرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان الإثنين أن «المحاولة الثانية من جانب تركيا للتنقيب عن النفط والغاز تشكل تصعيدًا غير مقبول» بعدما دعا أنقرة إلى وقف أنشطتها غير المشروعة أو مواجهة عقوبات.

وقال المجلس الأوروبي أنه «ينظر في احتمال اتخاذ إجراءات مناسبة وسيرد بشكل متضامن بالكامل مع قبرص».

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كما وجهت الولايات المتحدة ومصر انتقادات مماثلة هذا الأسبوع حيث حضت واشنطن «السلطات التركية على وقف هذه العمليات»، فيما أعربت القاهرة «عن قلقها حيال عزم تركيا التنقيب قبالة سواحل قبرص».

وأطلق اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط سباقًا لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر وأثار توترات بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا.

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