ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 07:37 مساء

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتحالف الذي يجمع بلاده بقطر، وتطرق إلى قضية توسعة قاعدة العديد «شاكرًا الله» على أن الدوحة ستتكفل بذلك ولن تنفق واشنطن أموالًا على عملية التوسعة، وذلك خلال استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الـ«Cash Room» بوزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء.

وقال ترامب: «أنتم حليف عظيم، وقدمتم لنا المساعدة بمنشأة عسكرية رائعة، ومطار عسكري لم ير الناس مثيلًا له منذ وقت طويل»، وأضاف مخاطبًا الشيخ تميم ووفده: «وحسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليست أموالنا»، وفق موقع «سي إن إن عربي».

وكانت الولايات المتحدة وقطر قد اتفقتا في وقت سابق، على توسيع قاعدة «العديد» العسكرية، التي تحتضن آلاف العسكريين الأميركيين، وتعتبر من أكبر القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وتمثل مركزًا أساسيًا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة.

وخلال اللقاء قال ترامب مخاطباً أمير قطر: «إن استثماراتكم في الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الاستثمارات في العالم، والاستثمارات التي تقومون بها هي موضع تقدير كبير، وأعلم أن الطائرات التي ستشترونها وكل الأشياء التي ستستثمرون فيها».

وأضاف ترامب قائلًا إنه يرى الاستثمارات القطرية من منظور مختلف، فهي بمثابة توفير وظائف في الداخل الأمريكي، مشدداً في الوقت ذاته على أن إدارته حققت نحــو 160 مليون فرصة عمل، وهو رقم قياسي لم يسبق أن حقق في السابق، وفقاً للرئيس الأميركي. 

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