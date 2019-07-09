السعودية تحذر من رفع شعارات سياسية ومذهبية خلال الحج

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا ل«أداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية».

وشدد مجلس الوزاراء السعودي على أن مثل هذه التصرفات لن تُقبل بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك، بحسب بيان وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ورحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول.

ووجه العاهل السعودي، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. كما أشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة، التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020.