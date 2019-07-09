الحوثيون للتحالف: الانسحاب الإماراتي من اليمن قرار مثالي ندعوكم إليه

آليات عسكرية (الإنترنت)

قال رئيس اللجنة الثورية العليا لدى الحوثيين، محمد علي الحوثي، إن «الانسحاب الإماراتي من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات».

وكتب الحوثي، في تغريدة أوردتها «فرانس برس»: «ندعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن، فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي». وأعلنت الإمارات، العضو الرئيس في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن خفض عديد قواتها في هذا البلد ضمن خطة «إعادة انتشار».

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

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وقال مسؤول إماراتي كبير، الإثنين، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، وفق ما نقلت «فرانس برس»: «هناك خفض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى».

وأضاف: «الأمر يتعلق بالانتقال من (...) استراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولاً.. لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال (...) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية».

وكثّف الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة. وأدت ثلاث من تلك الهجمات إلى مقتل شخص على الأقل وجرح 56 آخرين في السعودية منذ 12 يونيو، وفق السلطات السعودية. وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.