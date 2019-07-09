الأميرة ريما تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأميركي كأول سفيرة للسعودية

قدمت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كسفيرة للمملكة في أميركا، لتباشر مهامها كأول سفيرة في تاريخ السعودية.

وقالت الأميرة ريما عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» ليل الأثنين : «قدمت اليوم لفخامة الرئيس الأميركي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى الرئيس والشعب الأمريكي».

وأضافت سفيرة السعودية لدى واشنطن في نفس التغريدة قائلة: «سأسعى بعون الله إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجيه».

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأميرة ريما سفيرة للمملكة في أمريكا خلفا للأمير خالد بن سلمان.

وأدت الأميرة ريما القسم أمام العاهل السعودي في 19 إبريل من العام الجاري لتكون بذلك أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ.