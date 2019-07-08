مسؤول بالحكومة اليمنية: الإمارات أخلت معسكر الخوخة جنوبي الحديدة قبل أيام

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية يطلقون النار من دبابة خلال معارك مع المتمردين الحوثيين (ا ف ب)

قال مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إنّ الإمارات «أخلت معسكر الخوخة جنوبي الحديدة تمامًا وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءًا من أسلحتها الثقيلة».

وأضاف المسؤول وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال (...) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية».

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعمًا لقوات الحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

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وكان مسؤول إماراتي كبير أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين أنّ الإمارات العربية المتحدة تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية»، موضحًا أن أبوظبي تعمل على الانتقال من «استراتيجية عسكرية» إلى خطة تقوم على تحقيق «السلام أوّلاً».

وقال المسؤول، في حديث لصحفيين في دبي، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته: «هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف المسؤول نفسه: «الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) استراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولاً».