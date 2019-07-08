الإمارات تسحب قوات من اليمن

أعلن مسؤول إماراتي كبير، الإثنين، أنّ الإمارات العربية المتحدة تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية»، موضحًا أن أبوظبي تعمل على الانتقال من «استراتيجية عسكرية» إلى خطة تقوم على تحقيق «السلام أوّلاً».

وقال المسؤول، في حديث لصحفيين في دبي، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته: «هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف المسؤول نفسه: «الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) استراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولاً».