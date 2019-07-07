الشرطة الجزائرية تفتح تحقيقاً بعد انتشار فيديو يظهر تعرّض متظاهرين للضرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 08:38 مساء
اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الشرطة خلال تظاهرة في الجزائر العاصمة، 5 يوليو 2019, (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الجزائرية فتح تحقيق اليوم الأحد، حول احتمال وقوع أعمال عنف خلال تظاهرة الجمعة، وذلك إثر انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ضرب قوات أمنية لمتظاهرين بالعصي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنّ مديرها العام عبد القادر قارة بوهدبة «أمر المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو الذي يُظهر مواجهات مع الشرطة يُرجح أن تعود للجمعة الماضي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت إنّ بوهدبة «شدّد على ضرورة التحرّي في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون».

ووقعت اشتباكات في ختام تظاهرات الجمعة في الجزائر العاصمة حين قام عناصر شرطة بسحب أعلام أمازيغية من متظاهرين وأخرى معلّقة على أعمدة الإنارة قرب مبنى البريد المركزي الجزائري، نقطة تجمّع المتظاهرين.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يظهر تلقي رجلين وقعا أرضاً ضرباً مبرحاً من شرطيين يستخدمون العصي.

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