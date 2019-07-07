في زيارة نادرة إلى دمشق.. وزير خارجية عمان يجري مباحثات مع الرئيس السوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 01:50 مساء
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي (أرشيفية: الإنترنت)

عقد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، تناولت العلاقات الثنائية ومساعي «استعادة الأمن والاستقرار» في المنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد.

وتعتبر زيارة بن علوي النادرة لوزير عربي إلى دمشق، الثانية له منذ اندلاع النزاع في العام 2011 بعد زيارة أولى في أكتوبر 2015، وهو الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سورية في السنوات الثماني الأخيرة.

وقالت الوزارة العمانية في تغريدة على تويتر «استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليًا»، وأضافت أنّ بن علوي نقل خلال اللقاء «تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم قابوس بن سعيد».

وبحسب الوزارة، بحث اللقاء «العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة»، كما عقد بن علوي جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوري وليد المعلم جرى خلالها «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية»، وفقًا لوزارة الخارجية العمانية، فيما زار المعلم مسقط مرتين على الأقل منذ اندلاع النزاع في بلده.

وسلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دمشق كما فعلت باقي الدول الخليجية.

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