انتشال جثث 14 مهاجرًا بعد غرق العشرات قبالة سواحل تونس

خفر السواحل في عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية: الإنترنت)

انتشل خفر السواحل التونسي، أمس السبت، جثث 14 مهاجرًا أفريقيًا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصًا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، بحسب تصريح لجمعية الهلال الأحمر التونسية.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت، الخميس الماضي، إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى. وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.

وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرًا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

يذكر أن الساحل الغربي لليبيا يعتبر نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين من أنحاء أفريقيا الراغبين في الوصول إلى أوروبا، الذين يستقلون القوارب بعد دفع أموال لمهربي البشر، لكن الأعداد انخفضت بسبب جهود تقودها إيطاليا لمكافحة عصابات التهريب بالتعاون مع السلطات الليبية.