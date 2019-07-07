جيش الاحتلال يعلن جرح 5 جنود إسرائيليين في عملية دهس اعتقل منفذها

إصابة 5 جنود إسرائيليين (أرشيفية: الإنترنت)

جُرح خمسة جنود إسرائيليين، مساء أمس السبت، في عملية دهس اعتقل منفذها الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إن الجنود كانوا «متمركزين على جانب الطريق قرب بلدة حزما الفلسطينية في إطار نشاط عملياتي» مساء أمس السبت، عندما اصطدمت مركبة الفلسطيني بهم. وأضاف البيان أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح متوسطة الخطورة بينما وصفت إصابة الاثنين الآخرين بالطفيفة.

وأشار البيان إلى أن السائق الفلسطيني ووالده اعتقلا عند الحاجز الواقع في شمال شرق القدس الشرقية المحتلة. ويفصل هذا الحاجز قرية حزما عن القدس الشرقية والمدينة المقدسة عن الضفة الغربية، وأكمل الجيش في بيانه أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان «هجومًا بسيارة» وليس حادثًا عرضيًا.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلية بانتظام الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتسبب باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، فيما ينفذ الفلسطينيون هجمات متقطعة بالمركبات والسلاح الأبيض والبنادق ضد الجنود الإسرائيليين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967.