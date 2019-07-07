اتفاق السودان.. خطوة نحو الديمقراطية تصطدم بتحديات كبيرة

احتفالات في السودان بعد التوصل لاتفاق بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري 5 يوليو 2019 (ا ف ب)

رغم طرق السودان أول الأبواب العصية في الانتقال الديمقراطي، لا يزال تنفيذ المجلس العسكري اتفاق تقاسم السلطة مع المحتجين يطرح تحديًا كبيرًا، وفق ما أوضحت وكالة «فرانس برس» في تقرير جديد تناول اتفاق قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم على شكل المرحلة الانتقاليّة المقبلة.

وقال آلان بوزويل كبير محللي مجموعة الأزمات الدولية إنّ «المسار الوحيد للمضي قدمًا هو التوصل لاتفاق تفاوضي بين الطرفين».

وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان في الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى اتّفاق ينص على «إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً».

وستكون رئاسة المجلس بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين، وهو ما شكّل اختراقًا بعد أشهر من الأزمة السياسية التي أعقبت إطاحة الجيش الرئيس السابق عمر البشير في أبريل إثر انتفاضة شعبية.

وتوصل الطرفان لاتفاق على تقاسم السلطة بعد أسابيع إثر وساطة مكثفة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

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وقال بوزويل، لـ«فرانس برس» إنّ «أي اتفاق يعد خطوة إيجابية. التحدي سيكون حقًا جعل المجلس العسكري ينفذ ما وعد به». والسبت، تعهد رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان «تنفيذ» الاتفاق «بتعاون وثيق» مع قادة الحركة الاحتجاجية.

وسيتكون المجلس السيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيسمي «تحالف الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات خمسة من المدنيين الستة. ويرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 18 شهرًا، على أن يحلّ مكانه لاحقًا مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.

معضلة جديدة

ونقلت «فرانس برس» عن الأستاذ المساعد في جامعة كينغز كولدج في لندن، أندرياس كريغ، إنّ «السؤال الرئيس يتعلق بما إذا كان الجيش أو القطاع الأمني بشكل أوسع سيتعاونان بشكل كامل مع الأعضاء المدنيين أم أن التعاون سيكون مجرد واجهة».

وأضاف أنّ مدى «رغبة القطاع الأمني في قبول سيطرة المدنيين ستحدد إذا كان السودان يمضي لحكم مدني كامل في المستقبل» أم لا.

وحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب دعمه الإسلاميون في العام 1989، بقبضة من حديد بدعم من الأجهزة الأمنية خصوصًا جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الذي يتهمه حقوقيون بانتهاك حقوق الإنسان والحريات.

ويقول خبراء إنّ اتفاق تقاسم السلطة اختراق يحتاج إليه البلاد بشدة، لكنّه ليس حلاً طويل الأمد للأزمة السياسة في السودان.

وإحدى الخلافات المحتملة، وفق ما تذكر «فرانس برس»، ستكون حول التشكيلة النهائية للبرلمان الانتقالي. وأرجأ اتفاق الجمعة تشكيل البرلمان الانتقالي المكوّن من 300 مقعد، والذي اتفق الطرفان في محادثات سابقة على أنّ 67% من مقاعده سيشغلها نواب من الحركة الاحتجاجية.

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وقال المحلل بوزويل إنّ «العجز عن التوصل لاتفاق بشأن الهيئة التشريعية يشكل خطرًا. ومن شأن ذلك أن يصبح معضلة جديدة». وأضاف: «حتى في أفضل السيناريوهات، سيمضي السودان في مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات خلال السنوات المقبلة».

عبء كبير جدًا

وأكّد بوزويل أنّ حركة الاحتجاج «ستحتاج بالتأكيد لمواصلة حشد قوتها المتمثلة في الشارع للضغط على المجلس العسكري للالتزام بتعهداته».

وقال القيادي في حركة الاحتجاج، بابكر فيصل، لـ«فرانس برس»: «في أجواء الاحتقان، يعتبر الاتفاق على مجلس سيادي وحكومة خطوة إلى الأمام». وأضاف أنّ «الخيار الثاني كان طريق المواجهة».

وبات التحالف الآن مسؤولاً عن تعيين رئيس وزراء وحكومة تكنوقراط انتقالية. وأقر فيصل أنّ «الأوضاع الاقتصادية في غاية الصعوبة. مستوى الغلاء مرتفع جدًا على المواطنين». وتابع بأنّ «هذه إحدى التحديات الرئيسة. هذه الثورة فجرتها أيضًا أزمة الخبز».

واندلعت التظاهرات في 19 ديسمبر الماضي احتجاجًا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعًا لحركة احتجاج ضد البشير في أرجاء البلاد.

وقال الصحفي السوداني البارز خالد التيجاني إنّ التصدي للمخاوف الاقتصادية سيكون أحد التحديات العديدة التي ستواجه قادة الاحتجاج في مسؤولياتهم الجديدة. وأوضح: «الحكومة ستضم قوى الحرية والتغيير»، مضيفًا أن التحالف «حمَّل نفسه مسؤولية كبيرة، ففي النهاية سيلقى اللوم عليه في أي فشل».