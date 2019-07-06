رئيس العسكري السوداني: نتعهد بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدًا أن «الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق السلام والعدالة في السودان».

وقال البرهان، خلال مؤتمر صحفي، السبت في الخرطوم إن «الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ»، حسب ما ذكرت «قناة العربية».

وتوصل قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم أمس الجمعة إلى اتفاق بينهما إثر محادثات استمرت يومين.

وينص الاتفاق على «إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً»، بحسب ما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات.

وشهد السودان أزمة سياسية بعدما أطاح قادة الجيش في أبريل الرئيس عمر البشير على وقع تظاهرات شعبية حاشدة استمرت أشهرًا.