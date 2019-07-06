الأردن يرحب بالاتفاق السوداني حول ترتيبات المرحلة الانتقالية

سودانيون يحتفلون في شوارع الخرطوم بعد إعلان المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات التوصل إلى اتفاق، 5 يوليو 2019 (الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، بالاتفاق في السودان بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين على هيئة حكم جديدة في البلاد.

ونقل بيان الوزارة عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة قوله إن «وزارة الخارجية الأردنية ترحب بالاتفاق الذي توصل إليه تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان». وأكد «أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق»، كما أكد «دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء».

وأكد القضاة «وقوف المملكة إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديموقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق».

وذكر وسيط الاتّحاد الإفريقي أن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان توصلا إلى اتّفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، أمس الجمعة.

ويخوض المجلس العسكري الذي يتولّى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تجاذبات سياسيّة مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحسّاسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.