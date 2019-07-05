«سكاي نيوز»: العسكري السوداني وقادة الاحتجاج يتوصلان إلى اتفاق حول المجلس السيادي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 01:57 صباحا

توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، حسب ما أفادت «سكاي نيوز عربية».

وبعد أسابيع من العراقيل، بدأ المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات مساء الخميس المفاوضات لليوم الثاني في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية وإنهاء المأزق السياسي.

ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تجاذبات سياسية مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

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