«التحالف العربي» يعلن إسقاط طائرة حوثية قبل استهدافها مطار الملك عبدالله

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 11:53 مساء

أعلن «التحالف العربي» لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان في السعودية.

وقال الناطق باسم قوات التحالف تركي المالكي، بأن «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها»، حسب ما نقلت «سكاي نيوز عربية»، 

وأكد المالكي «استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

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