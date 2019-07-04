«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى السودان

تستأنف شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءًا من 8 يوليو الجاري، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي بسبب الوضع هناك.

وقالت الشركة في بيان إنه «بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان وإجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت الشركة علقت طائراتها إلى السودان في أوائل يونيو الماضي، وسوف تستأنف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميًا تربط بين دبي والخرطوم.

و«طيران الإمارات» إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وهي أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وإيرباص «ايه-380».

ويستكمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج، اليوم الخميس، المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين إلى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهرًا كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.