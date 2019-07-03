وفد من الجامعة العربية في الخرطوم لدعم استئناف المفاوضات

متظاهر سوداني يمر من أمام إطار مشتعل قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بتاريخ 3 يونيو 2019. (فرانس برس)

أعلنت الجامعة العربية، الأربعاء، أن وفدًا وصل إلى الخرطوم لدعم استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين الذين يطالبون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأعلن وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، أنهم دعوا المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى استئناف المفاوضات الأربعاء، من أجل تحديد الخطوط العريضة للعملية الانتقالية.

وذكرت الجامعة في بيان أنّ «وفد الجامعة وصل إلى الخرطوم الأربعاء لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

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وقالت الجامعة الأربعاء إنها «تسعى للعمل على بناء الثقة من أجل تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية».

وشارك عشرات الآلاف الأحد في تظاهرات في أرجاء السودان لمطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة. ودعا قادة الاحتجاج أيضًا لحركة عصيان مدني واسعة في 14 يوليو الجاري. وأدى تحرك مماثل بين 9 و11 يونيو لشلّ العاصمة في شكل شبه كلي.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها: مدني أم عسكري.

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وتدهور الوضع في شكل دراماتيكي بعد فض دموي لاعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو.

وقتل نحو 130 شخصًا منذ هذه العملية الأمنية، معظمهم في الثالث من يونيو، بحسب لجنة الأطباء المركزية. وأشارت وزارة الصحة من جهتها إلى مقتل 61 شخصًا يومها في أنحاء البلاد.