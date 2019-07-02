دمشق تدين الضربات الإسرائيلية وتعتبرها «إرهاب دولة»

الأراضي السورية تحت القصف (الإنترنت)

اتهمت دمشق، الثلاثاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة «إرهاب الدولة» إثر غارات استهدفت مواقع عسكرية عدة وأسفرت، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 15 شخصًا بينهم ستة مدنيين.

وصرحت وزارة الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): بـ«أن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة قد ازدادت وتيرته».

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وأضافت وفق ما نقلت «فرانس برس»: «أن العدوان الإسرائيلي الغادر على الأراضي السورية الليلة الماضية يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرض لها».

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بـ«تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات»، مشددةً على أن «استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها بشكل خاص الإدارة الأميركية والحصانة من المساءلة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن».

واستهدفت صواريخ إسرائيلية ليل الأحد - الإثنين مواقع عسكرية قرب دمشق وفي محافظة حمص، وأعلنت دمشق إسقاط دفاعاتها الجوية عددًا من تلك الصواريخ، من دون أن تحدد ما هي المواقع المستهدفة.

إلا أن المرصد السوري أوضح أن الصواريخ طالت مواقع عسكرية عدة ينتشر فيها مقاتلون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني، بينها مركز للبحوث العلمية ومطار عسكري.

وأسفرت الضربات عن مقتل 15 شخصًا بينهم ستة مدنيين وتسعة مقاتلين من المسلحين الموالين للقوات الحكومية، وفق المرصد الذي أشار إلى أنه لم يتضح ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجًا من «القصف الإسرائيلي مباشرة أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات». ورفض الناطق باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

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وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».