الإمارات تدعو إلى استمرار الحوار و«تفادي المواجهة» في السودان

تظاهرات السودان (الإنترنت)

دعت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار الحوار في السودان، مؤكدةً ضرورة «تفادي المواجهة والتصعيد» بعد أن وجهت حركة الاحتجاج السودانية دعوة إلى عصيان مدني في 14 يوليو.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في حسابه على «تويتر»: «المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدًا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر».

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وأكد قرقاش، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، أنه «من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها».

وكانت حركة الاحتجاج السودانية دعت مساء الإثنين إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 يوليو الجاري، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.

وأضاف البيان أنّه يوم السبت في 13 الجاري، أي عشية العصيان المدني، سيتم تنظيم «موكب أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم»، إحياءً لذكرى القتلى الذين سقطوا قبل 40 يومًا خلال فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو.

وكانت الحركة الاحتجاجية نظّمت من 9 ولغاية 11 يونيو عصيانًا مدنيًا شلّ بشكل شبه تام العاصمة.

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وقُتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية «سونا» عن مسؤول في وزارة الصحة خلال التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان.

وكانت تظاهرات الأحد الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى. وكسبت حركة الاحتجاج الرهان الأحد من خلال حفاظها على قدرتها على التعبئة رغم الانتشار الأمني الكثيف وانقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ قرابة شهر.