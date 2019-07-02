9 مصابين في هجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي

لوحة تشير إلى مطار أبها جنوب شرق المملكة السعودية، (ا ف ب: أرشيفية)

أصيب تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة دون طيّار، شنّه الحوثيون على مطار أبها الدولي جنوب السعودية، فجر الثلاثاء، بحسب ما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضدّ الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن التحالف بيانًا أكد فيه أنّ «الهجوم الإرهابي أدّى إلى إصابة تسعة مدنيين، ثمانية منهم سعوديون، والآخر يحمل الجنسية الهندية، وجميعهم حالاتهم مستقرّة مبدئيًا، وقد تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات المتخصصة».

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وكان الحوثيون أعلنوا عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم، فجر الثلاثاء، أنّهم نفّذوا بواسطة «سلاح الجو المسيّر»، عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.

وجدّد التحالف اتهام إيران بأنها تأمر المتمردين اليمنيين بشنّ تلك الهجمات، منوهًا بأن هجمات الحوثيين «قد ترقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة».