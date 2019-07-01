التحالف الدولي يؤكد استهدافه قياديين من «القاعدة» شمالي غرب سورية

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدافه الأحد اجتماعًا لقياديين في تنظيم مرتبط بـ«القاعدة» في شمال غرب سورية. وأسفرت الضربة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ثمانية عناصر بينهم ستة قياديين.

وقال التحالف الدولي، في بيان ليل الأحد-الإثنين أوردته «فرانس برس»، إنه شن غارة ضد «قيادة تنظيم القاعدة في سورية استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب» المحاذية لإدلب، مشيرًا إلى أن «العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سورية مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء».