مقتل 15 شخصًا بينهم ستة مدنيين في القصف الإسرائيلي في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 09:35 صباحا

تسببت الضربات الإسرائيلية على سورية، ليل الأحد، في مقتل 15 شخصًا، بينهم ستة مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خلّفته الانفجارات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ونقلت «فرانس برس» الإثنين.

وأحصى المرصد مقتل «تسعة مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص (وسط)، بالإضافة إلى ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق».

ولم يتضح، وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجًا من «القصف الإسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات». وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت في وقت سابق بمقتل أربعة مدنيين في ريف دمشق.

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