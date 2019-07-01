هجوم إسرائيلي وراء انفجارات دمشق ومقتل أربعة مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 01:54 صباحا
جنود إسرائيليون على دبابة على هضبة الجولان في الثاني من يونيو 2019. (فرانس برس)

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الأحد الإثنين لقصف «إسرائيلي» بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وأوردت سانا في خبر عاجل «ارتقاء أربعة شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح».

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن «وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

وأفاد مراسلان للوكالة عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة. ولم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة، مشيراً إلى «وقوع أضرار مادية في بعض منازل المواطنين وتحطم زجاج أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة».

من جهته، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن «الصواريخ طالت مركزاً للبحوث العلمية ومطاراً عسكرياً غرب حمص ينتشر فيهما مقاتلون ايرانيون ومن حزب الله اللبناني»، مشيراً إلى سقوط جرحى في صفوفهم.

ولم يتمكن عبد الرحمن من تحديد المواقع المستهدفة قرب دمشق.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله. 

في 12 يونيو، أعلنت دمشق تصديها لـ«عدوان إسرائيلي» في جنوب البلاد، إلا ان المرصد قال إن الصواريخ استهدفت موقعين لحزب الله دون ان توقع ضحايا.

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