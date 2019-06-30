السودان يعلن حصيلة ضحايا أكبر احتجاجات شهدتها الخرطوم منذ فض الاعتصام

نقلت وكالة السودان للأنباء عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 181 آخرون في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الأحد.

والاحتجاجات كانت الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي أمام وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

واستجاب عشرات الآلاف من السودانيين لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الحركة الرئيسية للاحتجاج، للتظاهر اليوم الأحد، لممارسة ضغوط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والمطالبة بسلطة مدنية.

ورغم الانتشار الكثيف لقوات الدعم السريع واطلاق الغاز المسيل للدموع، نزلت الحشود الى شوارع العاصمة اجتاح الآلاف الشوارع دفاعا عن «الثورة» رافعين الأعلام السودانية وعلامات النصر، وفق «فرانس برس».