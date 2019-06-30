مقتل 4 أشخاص في لندن بينهم امرأة حُبلى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 09:52 مساء

قال رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان إن الشرطة تعمل على مدار الساعة بعد مقتل أربعة أشخاص خلال 28 ساعة منهم امرأة حبلى قتلت طعنا.

وكانت المرأة حبلى في شهرها الثامن تقريبا وأعلنت الشرطة اسمها وهو كيلي ماري ففريل ولا يزال مولودها، الذي ولد في موقع الجريمة ثم نقل للمستشفى، في حالة حرجة. وقالت الشرطة إنها تحتجز رجلا عمره 29 عاما للاشتباه به في الحادث، وفق «رويترز».

وفي ثلاث حوادث منفصلة، توفي رجلان إثر إصابتهما بطعنات وقتل رجل نتيجة شجار وذلك في ظل استمرار موجة جرائم قتل بالعاصمة البريطانية، وألقت السلطات القبض على خمسة أشخاص. وقال خان على تويتر «تعمل قوة مهام مكافحة الجرائم التي يمولها المجلس البلدي على مدار الساعة للحفاظ على أمان شوارع لندن وسكانها».

وأضاف «العنف ضد المرأة منتشر في المجتمع، وتُظهر جرائم القتل المنزلية المدمرة كهذه حجم المشكلة التي نواجهها. دعواتي لهذا الطفل البريء، ولأمه التي فقدها بهذا الشكل المأساوي». وتقاوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مزاعم تشير إلى أن خفض تمويل الشرطة والخدمات الاجتماعية قد ساهم في ارتفاع معدل الجرائم التي تنفذ بأسلحة بيضاء.

وتشير بيانات رسمية إلى أنه جرى تسجيل 285 حالة وفاة نتيجة طعن في انجلترا وويلز العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 70 عاما. وتعهد بوريس جونسون، رئيس بلدية لندن السابق والمرشح الأوفر حظا لخلافة ماي في رئاسة الوزراء في يوليو ، بزيادة عدد أفراد الشرطة إذا فاز بالانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات