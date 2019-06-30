قتيلان في إطلاق نار على موكب وزير لبناني (فيديو)

سيارة من موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، بعد حادث إطلاق النار. (روسيا اليوم)

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن الغريب قوله أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان نفسه ضمن الموكب. وقال: «كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص»، رافضا التعليق على الحادث، بحسب «روسيا اليوم».

وأشار الوزير إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن أحدهم في حالة حرجة، وأوردت الوكالة لاحقا أن أحد مرافقي الوزير توفي بعد الحادث متأثرا بجراحه. فيما نقلت وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية عن مصدر لها أن اثنين من مرافقي الوزير لقيا حتفهما نتيجة إطلاق النار، متأثرين بإصاباتهما.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع خلال محاولة موكب الغريب المرور بين بلدتي قبر شمون والبساتين، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارجية جبران باسيل. وبحسب الوكالة، فقد حصل احتكاك تبعه إطلاق نار، أدى إلى إصابة ثلاثة من مرافقي الغريب هم: سامر أبي فراج، ورامي سلمان، وكريم الغريب، إضافة إلى إصابة سامر غصن.

ونقل الصليب الأحمر أبي فراج وسلمان إلى مستشفى «الشحار» الحكومي في قبر شمون، حيث وصفت حالتهما بالحرجة، وما لبث الأول أن توفي متأثرا بإصابته، فيما نقل كريم الغريب إلى مستشفى «الرسول الأعظم»، وسامر غصن إلى مستشفى «قلب يسوع».