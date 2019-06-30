توقيف أحد وجوه حرب الاستقلال في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 03:36 مساء
جزائريون يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية في الجزائر العاصمة (ا ف ب)

أوقف لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير الجزائري المعروف بنضاله خلال حرب الاستقلال ضدّ فرنسا، في الجزائر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عدة ونقلت «فرانس برس».

وأوقف بورقعة في منزله في حيدرة بالجزائر العاصمة، وفق ما ذكر حفيده عماد بورقعة في مقابلة مع موقع إخباري محلي.

واقتيد بورقعة (86 عامًا) المؤيد التظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل إلى «ثكنة لأجهزة الأمن» في حي بن عكنون المجاور، بحسب عماد بورقعة.

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وذكرت جريدة «ليبرتيه» أنّ بورقعة «تمكن من التواصل مع أولاده لإبلاغهم بتوقيفه»، ولكن من دون التمكن من الإشارة إلى «مكان تواجده». وأثار التوقيف موجة سخط في البلاد، بالأخص عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعبّر حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، والذي كان لخضر بورقعة أحد مؤسسيه العام 1963، عن «الغضب» إثر عملية الاعتقال. واعتبر ناشطون وصحفيون وجامعيون في عريضة نشرها الحقوقي فاضل بوماله أنّ «هذا الاعتقال يعتبر انحرافًا خطيرًا».

وبينما لا تزال أسباب التوقيف غير معلومة، أشار عماد بورقعة إلى أنّ جدّه خضع للاستجواب بسبب «تصريحاته ضدّ الجنرال قايد صالح»، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة. واتهم لخضر بورقعة قايد صالح بأنه يريد أن يفرض «مرشحه» في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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