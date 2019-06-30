السلطة الفلسطينية تطلق رجل أعمال شارك في ورشة المنامة

مسيرة رافضة لورشة البحرين (الإنترنت)

أطلقت السلطة الفلسطينية رجل أعمال اعتقلته السبت على خلفية مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد قبل أيام في البحرين لمناقشة الخطة الأميركية للسلام، وفق ما أفاد مصدر من عائلته ونقلت «فرانس برس» الأحد.

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وقال المصدر من عائلة رجل الأعمال صلاح أبو ميالة إنه اعتقل السبت قبل أن يطلق مساء اليوم ذاته بعد مشاركته في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي قاطعته السلطة الفلسطينية.

ورفضت عائلة أبو ميالة، وهو رجل سبعيني من مدينة الخليل في الضفة الغربية ويعاني من مشاكل صحية، التعليق على مسألة اعتقاله في اتصال أجرته معهم «فرانس برس»، واكتفت بتأكيد عودته إلى منزله.

وقال مصدر أمني فلسطيني في وقت سابق لـ«فرانس برس» إن السلطة الفلسطينية قررت اعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية.

غير أن بعض الفلسطينيين الذين لم يعرف عددهم بالتحديد، شاركوا في المؤتمر بصفة فردية رغم معارضة السلطة الفلسطينية، وبينهم أبو ميالة ورجل الأعمال أشرف الجعبري الذي أثار جدلاً بين الفلسطينيين بسبب علاقاته مع الإسرائيليين.

وكان رجال الأعمال الفلسطينيون قاطعوا أعمال الورشة، التي اعتبرت السلطة الفلسطينية أنها «فشلت فشلاً ذريعًا». وشهدت الأراضي الفلسطينية احتجاجات شارك فيها الآلاف رفضًا للورشة الاقتصادية التي عقدت يومي 25 و26 من يونيو الجاري.

ومن جهته، رحب مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات عبر صفحته على موقع «تويتر»، بإطلاق أبو ميالة. وأشار إلى أن البيت الأبيض يتطلع إلى مزيد من النقاشات مع أولئك الذين حضروا ورشة العمل و«أي شخص آخر يريد مستقبلاً أفضل للفلسطينيين».

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وتتهم السلطة الفلسطينية التي جمدت علاقاتها مع واشنطن عقب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر العام 2017 الفريق الذي عينه ترامب لوضع خطة السلام برئاسة صهره جاريد كوشنر بالانحياز الكامل لإسرائيل.