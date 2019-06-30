محكمة بحرينية تقضي بإلغاء سحب جنسية 92 شيعيًا اتّهموا بتشكيل حزب لصالح إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 01:11 مساء

قضت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الأحد، بإلغاء سحب جنسية 92 شخصًا من أصل 138 شيعيًا صدرت بحقّهم في أبريل الماضي أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما أدينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسبما نقلت «فرانس برس» عن مصدر قضائي.

وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّمين الـ138، على أن تصدر محكمة التمييز في وقت لاحق حكمًا نهائيًا في القضية التي شملت أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة بعد احتجاجات العام 2011.

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