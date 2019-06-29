تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 09:53 مساء

أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة «لم يعد بخطر» ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء.

وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب «نداء تونس» الذي أسسه والده، إن «الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء»، وفق «فرانس برس».

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ«وعكة صحية حادة» استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة «الوضع العام في البلاد» و «حالته الصحية».

وقائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية. ونقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم «داعش» واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

وتواصل تونس التي تعتبر مهد الربيع العربي، مضيّها قدما نحو الديموقراطية منذ 2011، بالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة والاعتداءات «الإرهابية». وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

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