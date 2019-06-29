السعودية تتسلم رئاسة مجموعة الـ 20 وتستضيف القمة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 07:07 مساء

تسلمت السعودية، السبت، رئاسة مجموعة الـ20 من اليابان، في ختام قمة المجموعة التي عُـقدت في مدينة أوساكا على مدار يومين.

وفي كلمة له أمام الجلسة الختامية للقمة، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدعوة إلى القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في العاصمة السعودية الرياض، وفق «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»: «بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين في شهر ديسمبر ٢٠١٩، وتستضيف قمة القادة في المجموعة يومي السبت والأحد 21-22 نوفمبر 2020».

وأكد رئيس وزراء اليابان رئيس الدورة الحالية لقمة دول مجموعة العشرين، شينزو آبي، الالتزام الكامل بالنجاح الكبير لقمة العشرين القادمة في المملكة العربية السعودية.

وقال في مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا: «نحن ملتزمين بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض، فالمملكة أعلنت رؤية 2030، وهي منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة، وأتمنى النجاح الكبير لقمة مجموعة العشرين في الرياض».

و أكد البيان الختامي للقمة سعي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى تسخير قوة الابتكار التقني والتقنية الرقمية بشكل خاص وتطبيقها لصالح الجميع، والسعي لخلق دورة جيدة من النمو الاقتصادي والتصميم على بناء مجتمع قادر على اغتنام الفرص، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المعروضة اليوم وفي المستقبل، بما في ذلك تحديات التغيير السكاني.

وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين ستقود الجهود لتعزيز التنمية والتصدي للتحديات العالمية الأخرى لتمهيد الطريق نحو نمو عالمي شامل ومستدام، على النحو المتوخى منه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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