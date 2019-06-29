ضبط 25 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيمات إرهابية في تونس

عناصر أمن تونسي (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إلقاء القبض على 25 شخصًا مشتبهًا في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو تمجيد العمليات المتطرفة وممارسة نشاط محظور.

وأوضح بيان للداخلية التونسية أن ذلك تم بعد عمليات مداهمة أمنية نُفذت بكامل التراب التونسي، بالتنسيق مع النيابة العمومية، ليلة الخميس-الجمعة.

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وأضافت الوزارة، وفق البيان، أن عمليات المداهمة التي نفذتها الوحدات الأمنية بلغت 493 عملية.

يأتي ذلك بعد يومين من عمليتين انتحاريتين متتاليتين نفذهما شابان في قلب العاصمة التونسية، أسفرتا عن مقتل رجل أمن وإصابة خمسة بين مدنيين وأمنيين.