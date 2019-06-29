ضبط 25 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيمات إرهابية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 02:53 مساء
عناصر أمن تونسي (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إلقاء القبض على 25 شخصًا مشتبهًا في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو تمجيد العمليات المتطرفة وممارسة نشاط محظور.

وأوضح بيان للداخلية التونسية أن ذلك تم بعد عمليات مداهمة أمنية نُفذت بكامل التراب التونسي، بالتنسيق مع النيابة العمومية، ليلة الخميس-الجمعة.

اقرأ ايضًا: «الداخلية التونسية» تعلن حصيلة التفجيرين الانتحاريين

وأضافت الوزارة، وفق البيان، أن عمليات المداهمة التي نفذتها الوحدات الأمنية بلغت 493 عملية.

يأتي ذلك بعد يومين من عمليتين انتحاريتين متتاليتين نفذهما شابان في قلب العاصمة التونسية، أسفرتا عن مقتل رجل أمن وإصابة خمسة بين مدنيين وأمنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة
علوم وتكنولوجيا
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر