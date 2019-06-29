واشنطن تنشر مقاتلات شبح «إف-22» في قطر على وقع التوتر مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 10:32 صباحا
مقاتلة من طراز إف-22 رابتور خلال معرض في سانتياغو (ا ف ب)

نشرت الولايات المتحدة لأول مرة مقاتلات شبح من طراز «إف-22» في قطر، وفق ما أعلن الجيش الأميركي الجمعة، في إطار تعزيز واشنطن تواجدها العسكري في الخليج على وقع التوتر مع إيران.

وأفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجويّة الأميركية في بيان أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف-22 رابتور" "للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية"، من دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها.

وأظهرت صورة موزعة خمس مقاتلات "إف-22" وهي تحلّق فوق قاعدة العُديد الجوية في قطر.

وانخرطت طهران وواشنطن في خلاف تصاعدت حدته منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وارتفع منسوب التوتر الأسبوع الماضي عندما أسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة فوق مياه الخليج بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الأخيرة.

وانخرط البلدان مذاك في حرب كلامية، تصاعدت هذا الأسبوع مع إعلان ترامب عن عقوبات جديدة بحق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وهددت إيران من جهتها بالتخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ما لم تساعدها باقي الدول الموقعة عليه (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية وخصوصًا تلك المرتبطة بمبيعاتها من النفط.

وفي مايو، نشرت القوات الجوية الأميركية حاملة طائرة وعدة قاذفات قنابل من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" في الخليج ردًا على ما وصفتها وزارة الدفاع الأميركية بأنها خطة محتملة من قبل إيران لمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.

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